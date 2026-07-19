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Политика

Во Франции объяснили кадровые перестановки в правительстве Украины

Филиппо: Зеленский затеял кадровые перестановки, надеясь спастись от переворота
Стрингер/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский мог затеять кадровые перестановки в правительстве, надеясь спастись от государственного переворота. Об этом в соцсети X утверждает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Он тонет и увольняет направо и налево, надеясь избежать неизбежной участи: быть вышвырнутым народом, который устал от войны, разжигаемой их не избранным президентом, кровавой марионеткой ЕС и НАТО», – считает Филиппо.

12 июля Зеленский объявил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и обновлении правительства. Он заявил, что у Украины сейчас есть «новые вызовы и задачи», поэтому Киев должен поменять «политическую стратегию». Так, например, «значительного усиления» требует работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые подвергаются российским ударам, отметил Зеленский.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого.

Ранее в европейской стране рассказали о последствиях отставки правительства Украины.

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