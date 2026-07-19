В Раде объяснили увольнение вице-премьера Украины по евроинтеграции

Депутат Железняк: Зеленский уволил Качку, чтобы не бороться с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский уволил вице-премьера республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку, чтобы не принимать антикоррупционные реформы Евросоюза (ЕС). Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Официальной версии причин отставки администрация президента так и не озвучила. Но хронология красноречива: человек, который публично заверял партнеров, что Украина действительно будет выполнять антикоррупционные условия, ушел. Без объяснений», — написал парламентарий.

По словам Железняка, некоторые источники связывали увольнение Качки с «проявлением неосторожности», когда он предупреждал Зеленского и его окружение, что плохо «бросать партнеров с обещаниями».

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и обновлении правительства. Он заявил, что у Украины сейчас есть «новые вызовы и задачи», поэтому Киев должен поменять «политическую стратегию». Так, например, «значительного усиления» требует работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые подвергаются российским ударам, отметил Зеленский.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого.

Ранее в европейской стране рассказали о последствиях отставки правительства Украины.