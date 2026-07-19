Совместное заседание правительств Словакии и Украины может быть отложено из-за смены украинского кабмина. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Очередное совместное заседание кабминов двух стран было запланировано на конец июня в Братиславе или Киеве. Однако оно так и не состоялось. Позже МИД Словакии сообщил, что местом проведения совместных консультаций выбран город Львов, а сроки заседания согласовываются.

Фицо уточнил, что основными вопросами данной встречи должны стать развитие дорожного сообщения между Украиной и Словакией и расширение пограничных переходов между двумя государствами.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и обновлении правительства. Он заявил, что у Украины сейчас есть «новые вызовы и задачи», поэтому Киев должен поменять «политическую стратегию». Так, например, «значительного усиления» требует работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые подвергаются российским ударам, отметил Зеленский.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского указала на интересную деталь в отставке кабмина Украины.