Советник Нетаньяху рассказал о внешнеполитическом курсе Израиля

Внешнеполитический курс Израиля остается прежним и сконцентрирован на обеспечении безопасности страны. Об этом в интервью ТАСС рассказал советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

По его словам, Израиль планирует обеспечивать безопасность страны на всех направлениях, как на наших границах, так и за их пределами.

В начале июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен отказаться от финансовой помощи со стороны США.

До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Израиль больше не рассматривается США как союзник с исключительным политическим статусом на фоне растущего недовольства действиями израильского руководства.

Также газета The New York Times писала, что прочная поддержка Израиля со стороны Вашингтона может снизиться в ближайшем будущем. Издание пишет, что, возможно, вопрос Израиля окажется в центре внимания на президентских праймериз 2028 года, и кандидаты будут говорить о том, что политика США в отношении этой страны нуждается в изменении.

Ранее на Западе заявили, что президент США поставил Нетаньяху перед сложным выбором.