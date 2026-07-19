Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

На Украине заявили, что Зеленский не обсуждал отставку Сырского

«Украинская правда»: Зеленский не обсуждал с командирами отставку Сырского
Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с командирами отставку главкома Вооруженных сил Украины Александар Сырского. Об этом пишет «Украинская правда».

Зеленский провел ряд телефонных разговоров с командирами корпусов на передовой.

«О политических вещах, о должностях (речи) не было. Спрашивали о военных вещах - ситуации в зоне ответственности, тактической, оперативной обстановке», — рассказал один из собеседников.

Издание омтетило, что общение Зеленского с командирами корпусов впервые проходило в таком формате.

В Киеве три дня проходили акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Сырского. Украинские СМИ пишут, что митинги также проходят в Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге. Участники демонстраций выступают против увольнения Федорова и требуют смены военного руководства.

До этого немецкое издание Die Zeit писало, что кадровые перестановки в правительстве Украины, осуществленные Зеленским, создали для него «нерешаемую проблему».

Ранее на Западе заявили о планах Зеленского уволить Сырского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!