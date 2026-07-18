На Западе заявили, что Зеленский ищет замену Сырскому

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на фоне усиливающейся критики в адрес военного руководства. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, Зеленский проводит встречи с высокопоставленными военными командирами, чтобы оценить ситуацию на линии фронта, а также обсудить возможных кандидатов на пост главкома ВСУ.

«Хотя решение еще не принято, он, по сообщениям, открыт к увольнению Сырского, если подходящий преемник сможет обеспечить плавный переход без нарушения обороны Украины на линии фронта», — отмечается в материале.

До этого источники в минобороны Украины сообщили FT, что у Сырского нет плана победы в конфликте, а его подход сводится к удержанию позиций и мобилизации.

При этом бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, как утверждает собеседник FT, активно пытался внедрить технологические инновации в украинскую армию, изменить стратегию и использовать на поле боя больше БПЛА и робототехнических комплексов, а также в целом реформировать ВСУ, сделав войска способными быстро адаптироваться к изменяющимся условиям конфликта.

Ранее на Украине пожаловались на угрозы Сырского в адрес поддержавших Федорова военных.