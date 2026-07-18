В Германии сообщили о наличии у Зеленского «нерешаемой проблемы»

Кадровые перестановки в правительстве Украины, осуществленные главой государства Владимиром Зеленским, создали для него «нерешаемую проблему». Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

По мнению авторов статьи, украинский лидер подставил себя под удар, решив отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Зеленский своими действиями спровоцировал «крупнейшие протесты на Украине как минимум за год».

«Реструктуризация правительства, которую Зеленский хотел провести в спешке незадолго до парламентского перерыва, стала для него нерешаемой проблемой. Вероятно, Зеленскому будет очень трудно выйти из этой ситуации», — отмечается в публикации.

В ней подчеркивается, что глава государства окажется в проигрыше, даже если выполнит требование граждан о восстановлении Федорова в должности. Как считают обозреватели, при таком развитии событий Зеленский покажет себя человеком, который позволяет другим манипулировать собой.

Федоров возглавил украинское военное ведомство в январе 2026 года. 16 июля Верховная рада утвердила новый состав правительства, в том числе уволив министра обороны. Так как эта должность осталась вакантной, Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Минобороны Украины Евгения Хмару.

В тот же день сразу в трех городах — Киеве, Львове и Одессе — прошли митинги в поддержку Федорова. Люди вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Федоров — наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».

Ранее Федоров рассказал о проблемах в Вооруженных силах Украины.