В России может появиться парфюм «Дух Анкориджа»

Товарный знак «Дух Анкориджа» хотят зарегистрировать в России. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующей заявкой в Роспатент, которая была подана 10 июля 2026 года.

Уточняется, что товарный знак хотят зарегистрировать по 3 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), это: духи, ароматическая вода, одеколоны, восковые расплавы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что такое «дух Анкориджа». По его словам, это набор взаимных пониманий РФ и США, которые удалось достигнуть на переговорах в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года. Ожидается, что эти договоренности приведут к прорыву в урегулировании конфликта на Украине, добавил Песков.

При этом, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, «дух Анкориджа» постепенно испаряется ввиду того, что достигнутые в рамках переговоров договоренности не были подкреплены действиями. Депутат отметил, что рассуждать о «духе Анкориджа» всерьез и по-крупному можно было бы в случае, если бы он получил подкрепление второй серией переговоров России и США.

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