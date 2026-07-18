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Политика

Сенатор пригрозил Украине жестким ответом на атаки по логистическим центрам Wildberries

Сенатор Карасин: Россия жестко ответит на удары ВСУ по мирным объектам
Алексей Дружинин/РИА Новости

Ответ России на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным объектам будет жестким. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Свинство киевской власти продолжает шириться... Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», — написал он.

По его словам, от ударов по школам, жилым домам и памятникам ВСУ перешли на атаки по логистическим центрам Wildberries, чтобы вызвать у людей растерянность и ощущение нестабильности, расколоть общество. Карасин отметил, что в этом и заключается вся суть современного нацизма.

Сенатор добавил, что ситуацию можно охарактеризовать одним словом — «позор!»

18 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

В Подмосковье пострадал 61 человек, один из них не выжил. В Электростали после падения обломков БПЛА загорелся детсад. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там тоже возник пожар. Власти заявили об эвакуации роддома, расположенного поблизости.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, что происходит с товарами на атакованных ВСУ складах.

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