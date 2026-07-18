Сенатор пригрозил Украине жестким ответом на атаки по логистическим центрам Wildberries

Ответ России на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным объектам будет жестким. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Свинство киевской власти продолжает шириться... Уверен, что ответ не заставит себя ждать и будет жестким», — написал он.

По его словам, от ударов по школам, жилым домам и памятникам ВСУ перешли на атаки по логистическим центрам Wildberries, чтобы вызвать у людей растерянность и ощущение нестабильности, расколоть общество. Карасин отметил, что в этом и заключается вся суть современного нацизма.

Сенатор добавил, что ситуацию можно охарактеризовать одним словом — «позор!»

18 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

В Подмосковье пострадал 61 человек, один из них не выжил. В Электростали после падения обломков БПЛА загорелся детсад. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там тоже возник пожар. Власти заявили об эвакуации роддома, расположенного поблизости.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, что происходит с товарами на атакованных ВСУ складах.