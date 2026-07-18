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Политика

Иран отказался выполнять обязательства по соглашению с США

Иран снял с себя обязательства по меморандуму с США
Nathan Howard/Reuters

Иран прекратил выполнение взятых на себя обязательств по меморандуму с США о прекращении конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади, передает агентство Tasnim.

«Мы также прекратили исполнение своих обязательств и в настоящий момент не выполняем их, будучи занятыми вопросами обороны страны», — сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что сами американцы нарушили свои обязательства по меморандуму, совершив против Ирана «агрессивные действия».

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен был закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Однако через несколько дней после этого власти США обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

8 июля президент США на полях саммита НАТО объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

Ранее Тегеран пригрозил Вашингтону фазой «полного уничтожения».

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