Иран отказался выполнять обязательства по соглашению с США

Иран снял с себя обязательства по меморандуму с США

Иран прекратил выполнение взятых на себя обязательств по меморандуму с США о прекращении конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади, передает агентство Tasnim.

«Мы также прекратили исполнение своих обязательств и в настоящий момент не выполняем их, будучи занятыми вопросами обороны страны», — сказал он.

Замглавы МИД подчеркнул, что сами американцы нарушили свои обязательства по меморандуму, совершив против Ирана «агрессивные действия».

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен был закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Однако через несколько дней после этого власти США обвинили Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

8 июля президент США на полях саммита НАТО объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

Ранее Тегеран пригрозил Вашингтону фазой «полного уничтожения».