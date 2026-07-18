Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Политика

Лантратова назвала террором атаки ВСУ на Подмосковье и Тамбовскую область

Лантратова: Россия обратилась в ООН из-за атак ВСУ на Котовск и Электросталь
Алексей Смагин/РИА Новости

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье и Тамбовскую область являются террором и военными преступлениями против мирного населения. Об этом заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, Россия фиксирует и документирует все подобные инциденты.

Лантратова отметила, что находится на связи с региональными уполномоченными. Пострадавшим, эвакуированным и семьям, потерявшим своих близких, оказывается необходимая медицинская, психологическая и социальная помощь.

«Направили обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье», — сказала она.

Россия намерена продолжать информировать международные структуры о подобных терактах, чтобы «мировое сообщество наконец открыло глаза на действия украинского режима», добавила Лантратова.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске не выжили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали пострадали 37 человек. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее основательница Wildberries рассказала, что происходит с товарами на атакованных БПЛА складах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где увидеть самые высокие водопады России? 10 мест от Крыма до Заполярья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!