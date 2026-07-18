Лантратова назвала террором атаки ВСУ на Подмосковье и Тамбовскую область

Лантратова: Россия обратилась в ООН из-за атак ВСУ на Котовск и Электросталь

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье и Тамбовскую область являются террором и военными преступлениями против мирного населения. Об этом заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, Россия фиксирует и документирует все подобные инциденты.

Лантратова отметила, что находится на связи с региональными уполномоченными. Пострадавшим, эвакуированным и семьям, потерявшим своих близких, оказывается необходимая медицинская, психологическая и социальная помощь.

«Направили обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье», — сказала она.

Россия намерена продолжать информировать международные структуры о подобных терактах, чтобы «мировое сообщество наконец открыло глаза на действия украинского режима», добавила Лантратова.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске не выжили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали пострадали 37 человек. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее основательница Wildberries рассказала, что происходит с товарами на атакованных БПЛА складах.