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Политика

В Европе встревожились из-за отставки Федорова с поста главы минобороны Украины

EUObserver: в ЕС боятся за совместные с Украиной соглашения после ухода Федорова
Andrii Nesterenko/Reuters

В Европе опасаются за будущее совместных с Украиной военных соглашений, подписанных при уволенном с поста министра обороны страны Михаиле Федорове. Об этом сообщает издание EUObserver.

Автор статьи отмечает, что для Европы отставка Федорова — это не какие-то «далекие дворцовые интриги». Он поясняет, что в последние дни своего пребывания на посту главы Минобороны Украины экс-министр подписал соглашения, открывающие доступ местным компаниям к программам Евросоюза, финансированию и совместному производству.

Теперь вопрос заключается в том, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок после смены руководства оборонного ведомства, говорится в статье.

Об уходе Федорова в отставку стало известно 15 июля. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил случившееся провалом реформы ТЦК и конфликтом чиновника с главкомом ВСУ Александром Сырским.

16 июля Федоров раскритиковал Сырского и отметил, что его команда предлагала заменить главкома и начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова.

На следующий день правительство Украины поддержало кандидатуру Евгения Хмары на пост временно исполняющего обязанности министра обороны страны.

Ранее сообщалось, что в НАТО были очень удивлены уходом Федорова.

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