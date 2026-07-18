Глава МИД КНДР прибудет в Москву с официальным визитом

Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи 18 июля прибывает в Россию с официальным визитом. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Уточняется, что глава МИД Северной Кореи приедет в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова.

До этого Цой Сон Хи заявила, что КНДР и Россия в настоящее время разделяют общее мнение по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню союзнических отношений. По ее словам главы, неизменная политическая позиция КНДР заключается в обеспечении всестороннего расширения и развития отношений с Россией «на основе товарищества и доверия, проверенного кровью в ходе суровых испытаний времени».

20 мая Москва и Пекин выступили против давления на Пхеньян. В декларации по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорится, что стороны выступают против внешнеполитической изоляции, экономических санкций, силового давления и других способов создания угроз безопасности КНДР.

Ранее в МИД России рассказали о назначении нового посла в КНДР.