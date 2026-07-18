Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Политика

Глава МИД КНДР прибудет в Москву с официальным визитом

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибудет в Москву 18 июля с официальным визитом
Sputnik/Artem Geodakyan/Pool/Reuters

Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи 18 июля прибывает в Россию с официальным визитом. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Уточняется, что глава МИД Северной Кореи приедет в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова.

До этого Цой Сон Хи заявила, что КНДР и Россия в настоящее время разделяют общее мнение по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню союзнических отношений. По ее словам главы, неизменная политическая позиция КНДР заключается в обеспечении всестороннего расширения и развития отношений с Россией «на основе товарищества и доверия, проверенного кровью в ходе суровых испытаний времени».

20 мая Москва и Пекин выступили против давления на Пхеньян. В декларации по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорится, что стороны выступают против внешнеполитической изоляции, экономических санкций, силового давления и других способов создания угроз безопасности КНДР.

Ранее в МИД России рассказали о назначении нового посла в КНДР.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Любить vs терпеть. Нужно ли ходить на работу как на праздник и чем опасно такое желание?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!