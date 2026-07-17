Зеленский назначил врио главы СБУ Александра Поклада

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении первого зампредседателя СБУ Александра Поклада врио главы спецслужбы.

С 2023 по 2026 год Поклад занимал должность зампреда СБУ, а до этого был начальником департамента контрразведки Украины.

Поклад сменит в роли врио главы СБУ Евгения Хмару, который в четверг был назначен врио министра обороны. До него эту должность занимал Михаил Федоров, недавно он был отправлен в отставку.

Хмара известен как «автор и организатор» атак БПЛА на Россию, в том числе операции «Паутина». При этом для его назначения министром украинским законодателям, возможно, придется изменить закон. Если это произойдет, Хмара станет первым за 20 лет военным на этом посту. Кто он такой и что о потенциальном назначении думают в Раде — в материале «Газеты.Ru».

12 июля Зеленский объявил об отставке премьера Юлии Свириденко и грядущем обновлении правительства, объяснив это необходимостью усилить работу в прифронтовых и приграничных регионах.

Ранее в подполье сообщили, что Хмара займется возвращением украинцев из Европы для их мобилизации.