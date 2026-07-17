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Армия

В подполье рассказали, на чем сконцентрируется и. о. министра обороны Украины Хмара

ТАСС: Хмара займется возвращением украинцев из Европы для их мобилизации
Служба безопасности Украины

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в своей работе сконцентрируется на увеличении объемов мобилизации, в том числе за счет возвращения военнообязанных граждан из стран Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

Как отметил источник агентства, Хмара является типичным представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Он принимал участие в так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе и на новом посту будет беспрекословно выполнять приказы главы государства Владимира Зеленского, заявили в подполье.

«Упор, скорее всего, как нам сообщают на местах, снова сделают на борьбе с коррупцией в армии и на увеличении объемов мобилизации. В том числе на возвращении украинцев из Европы во взаимодействии со странами ЕС (Европейского союза. — «Газета.Ru»)», — сказал источник.

16 июля Зеленский назначил Хмару исполняющим обязанности министра обороны Украины. Глава государства подчеркнул, что новый руководитель военного ведомства обладает «во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций». Он добавил, что собирается обратиться к Верховной раде с просьбой поддержать кандидатуру Хмары на должность министра обороны.

Ранее в ЕС решили прекратить предоставлять убежище военнообязанным украинцам.

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