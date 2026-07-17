Захарова заявила об отсутствии обвинений со стороны Запада в кибератаках

Захарова: РФ не получала обращений от западных стран по обвинениям в кибератаках

Россия не получала официальных запросов от западных стран относительно предполагаемых хакерских атак. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В связи с упомянутыми компьютерными атаками в наш адрес не поступало никаких официальных обращений. Расцениваем этот факт как свидетельство отсутствия каких-либо доказательств причастности России к произошедшим инцидентам, а также отсутствия заинтересованности в деполитизированном разбирательстве», – подчеркнула дипломат, комментируя обвинения со стороны Евросоюза и НАТО в «злонамеренных действиях» России в киберпространстве.

13 июля министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла в связи с кибератаками, приписываемыми пророссийским хакерам. По данным нидерландской стороны, европейские спецслужбы, включая их собственные, установили причастность ФСБ к этим действиям.

В тот же день Совет Европейского союза опубликовал заявление, в котором Россия была обвинена в «злонамеренной кибердеятельности» против десяти европейских государств, включая Украину.

Ранее МИД Финляндии вызвал посла РФ на фоне введения пакета киберсанкций.