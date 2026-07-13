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Политика

Российского посла вызвали в МИД Нидерландов

BNR: глава МИД Нидерландов сообщил о вызове посла РФ из-за кибератак
Сергей Отрошко/РИА Новости

МИД Нидерландов вызвал посла РФ Владимира Тарабрина из-за приписываемых пророссийским хакерам кибератак. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Том Берендсен на встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, передает BNR.

По его словам, европейские разведки, в том числе нидерландские, якобы установили причастность Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ к этим действиям, в связи с чем ее внесли в санкционный список Евросоюза.

Берендсен уточнил, что кибератака, с которой был связан вызов российского посла, включала в себя взломы нескольких объектов инфраструктуры, включая частные видеокамеры, установленные на маршрутах перевозки грузов военного назначения.

По той же причине российских послов сегодня вызывали в МИД Франции, Германии и Финляндии. Глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро выдвинул против РФ обвинение в попытках кражи информации и вывода из строя сетей примерно в десяти европейских странах, включая атаку на железные дороги в Польше.

Посол России в Германии Сергей Нечаев сказал, что решительно отвергает обвинения со стороны ЕС, и назвал их домыслами. МИД России сообщил, что также вызвал посла Германии: ему заявили об участии Берлина в террористических атаках Киева.

Ранее хакеры взломали камеры у маршрутов НАТО для слежения за поставками оружия ВСУ.

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