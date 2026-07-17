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Политика

В МИД России заявили о попытках Украины похитить данные россиян

Захарова: Украина пытается похитить персональные данные россиян
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим пытается вывести российские электронные сервисы из строя и похитить персональные данные россиян для последующих операций. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Киевский режим выбирает в качестве целей гражданские объекты, пытается вывести из строя электронные сервисы, оборудование, похитить персональные данные наших граждан для последующих точечных операций», — говорится в комментарии Захаровой.

По словам дипломата, Украина задействует целую сеть украинских колл-центров, занимающихся обворовыванием россиян и европейцев.

Дипломат указала, что с начала 2022 года российская информационная инфраструктура подвергается беспрецедентному количеству компьютерных атак, прежде всего со стороны Киева и подчеркнула, что, как хорошо известно, Украина превращена западными спонсорами в плацдарм для наступательных киберопераций.

3 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что спецслужбы, в частности Служба безопасности Украины (СБУ), «крышуют» мошеннические кол-центры в республике.

В мае заместитель министра иностранных дел Дмитрий Люблинский заявил, что серьезным вызовом для безопасности становится активизация украинских кол-центров, которые находятся под «плотным контролем» киевских властей. Он также подчеркнул, что украинские мошенники в своих незаконных действиях в первую очередь используют мессенджер Telegram.

Ранее было раскрыто количество мошеннических кол-центров, работающих на территории Украины.

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