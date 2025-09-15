Избранный депутатом в Хабаровском крае кандидат отрекся от либертарианства

Избранный депутатом района имени Лазо Хабаровского края Михаил Зырянов публично отрекся от Либертарианской партии России (ЛПР) после победы на муниципальных выборах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

До этого 20-летний Зырянов причислял себя к либертариацам и давал интервью ЛПР, которая освещала его деятельность во время выборов. Однако после победы он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не состоит в партии, а в выборах участвовал как самовыдвиженец.

«В СМИ распространилась информация, что я состою в незарегистрированной ЛПР. Я данную информацию опровергаю, я независимый кандидат», — сказал Зырянов в своем обращении.

По данным журналистов, после выборов Зырянову якобы стали угрожать возбуждением уголовного дела, требуя записать видео с отказом от связей с ЛПР. В разговоре с «Осторожно, новости» он отказался от комментариев. Председатель ЛПР также заявил, что пока не может комментировать произошедшее.

14 сентября сообщение о победе Зырьянова на выборах появилось в официальном Telegram-канале ЛПР. В нем отмечалось, что он опередил оппонентов на четырех из пяти участков, обойдя в том числе кандидата от «Единой России» на 140 голосов.

