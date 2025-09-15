На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Избранный депутатом в Хабаровском крае кандидат отрекся от либертарианства

Избранный депутатом в Хабаровском крае либертарианец отрекся от своей партии
true
true
true
close
lpr_tg/Telegram

Избранный депутатом района имени Лазо Хабаровского края Михаил Зырянов публично отрекся от Либертарианской партии России (ЛПР) после победы на муниципальных выборах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

До этого 20-летний Зырянов причислял себя к либертариацам и давал интервью ЛПР, которая освещала его деятельность во время выборов. Однако после победы он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не состоит в партии, а в выборах участвовал как самовыдвиженец.

«В СМИ распространилась информация, что я состою в незарегистрированной ЛПР. Я данную информацию опровергаю, я независимый кандидат», — сказал Зырянов в своем обращении.

По данным журналистов, после выборов Зырянову якобы стали угрожать возбуждением уголовного дела, требуя записать видео с отказом от связей с ЛПР. В разговоре с «Осторожно, новости» он отказался от комментариев. Председатель ЛПР также заявил, что пока не может комментировать произошедшее.

14 сентября сообщение о победе Зырьянова на выборах появилось в официальном Telegram-канале ЛПР. В нем отмечалось, что он опередил оппонентов на четырех из пяти участков, обойдя в том числе кандидата от «Единой России» на 140 голосов.

Ранее в ЦИК назвали предварительные результаты губернаторских выборов 2025 года.

