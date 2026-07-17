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Политика

Трамп назвал страны, способные скомпрометировать избирательную систему США

Трамп: РФ, КНР, Иран и КНДР имеют возможности повлиять на выборы в США
Brian Snyder/Reuters

Противники США, в том числе Россия, Китай, Иран и КНДР, имеют возможности влиять на избирательную систему страны. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время телеобращения к американцам, его слова приводит Белый дом.

По словам президента США, в течение многих лет американцев обманывали относительно безопасности избирательной инфраструктуры страны. В связи с этим опубликован ряд ранее засекреченных оценок разведывательного сообщества США и других отчетов, доказывающих, что правительство давно знало о крайней уязвимости этих машин для атак.

«Мы считаем, что противники США, включая, как минимум, Россию, Китай, Иран и Северную Корею, а также негосударственные группы, обладают возможностью скомпрометировать избирательную инфраструктуру США», — сказал Трамп, цитируя отчет.

Он добавил, что наиболее подвержены внешнему воздействию централизованные базы данных — реестры регистрации избирателей, списки голосующих (pollbooks) и официальные сайты избирательных комиссий.

В конце июня американский президент заявил, что конгресс США должен проголосовать за законопроект Save America, предполагающий масштабную реформу избирательной системы.

Ранее Трамп назвал США «страной третьего мира» из-за системы выборов.

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