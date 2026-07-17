Развожаев заявил об ухудшении ситуации с электричеством в Севастополе

В Севастополе осложнилась ситуация с электроснабжением после введения дополнительных ограничений мощности со стороны системного оператора для сбалансирования энергосистемы Крыма. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в «Максе».

По его словам, команды по распределению мощности поступают от системного диспетчера в режиме реального времени, поэтому составить точные графики отключений сейчас невозможно. Власти были вынуждены отказаться даже от режима «2 через 6», при котором электричество подается на два часа с последующим шестичасовым отключением, отметил губернатор.

Развожаев отметил, что электроэнергией обеспечиваются, в первую очередь, больницы, насосные станции и другие жизненно важные объекты. При этом дома, расположенные на одной линии с такими объектами, могут оставаться со светом даже во время отключений.

«Наша задача — к вечеру стабилизировать систему и выйти на режим «2 через 6», — написал он.

При этом глава города подчеркнул, что график остается ориентировочным и может меняться в зависимости от состояния энергосистемы и указаний диспетчеров.

12 июля Развожаев сообщил, что Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами региона. Он отметил, что местным жителям следует быть готовыми к отключению электричества на примерно шесть часов. Если же свет дома есть, то он будет подаваться в течение двух часов, после чего последует отключение, объяснил губернатор.

Ранее Керчь оказалась полностью обесточена в результате атак беспилотников.