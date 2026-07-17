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Политика

Евросоюз применил новый вид санкций против российских компаний

ЕС впервые применил санкции «за удары по Киеву» против российских компаний
Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз впервые ввел новый тип санкций в ответ на атаки по Киеву против пяти российских организаций и одного физического лица. Об этом сообщается в официальном заявлении Совета ЕС.

«Совет сегодня принял решение ввести ограничительные меры в отношении одного физического лица и пяти организаций. Эти субъекты входят в состав российского военно-промышленного комплекса, в частности, занимаясь производством беспилотников», — следует из документа.

Санкции были наложены в связи с ударами по украинской столице, совершенными 1 и 5 июля, уточнили представители Евросоюза.

В соответствии с исполнительным регламентом Совета ЕС, в санкционный список попали председатель совета директоров группы компаний «АБС Электро» Ирина Харисова и пять организаций, входящих в состав ГК.

Это решение было принято всего через два дня после визита в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Во время поездки 15 июля чиновнице пришлось укрыться в бомбоубежище из-за объявления воздушной тревоги.

Ранее украинцев призвали готовиться к ударам вглубь страны.

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