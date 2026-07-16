Главе ЕК в ходе визита в Киев пришлось бежать в убежище

Euractiv: глава ЕК фон дер Ляйен в Киеве спряталась в убежище на фоне тревоги

Председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось прервать беседу с журналистами в ходе визита в Киев и направиться в убежище на фоне сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает издание Euractiv.

«В шикарном отеле InterContinental... звук сирены заставил Урсулу фон дер Ляйен и сопровождающих ее журналистов укрыться глубоко в подземном убежище как раз в тот момент, когда она рассказывала нам о событиях дня», — говорится в публикации

Глава ЕК 15 июля была с рабочим визитом в Киеве. На пресс-конференции она объявила о заключении Европейским союзом и Украиной сделки для наращивания производства беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России 15 июля атаковали в Киеве предприятие «Рапид», которое занимается сбором и хранением беспилотников большой и средней дальности.

До этого издание Politico писало, что Европейские дипломаты на примере президента Украины Владимира Зеленского стали устраивать встречи в бункере Брюсселя, чтобы оперативно реагировать на глобальные вызовы и конфликты.

В феврале Зеленский в интервью французскому СМИ признался, что первые два года после начала СВО жил в бункере в тщательно охраняемом президентском квартале Киева.

Ранее карта бункеров Зеленского появилась в открытом доступе.