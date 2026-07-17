Захарова уличила ЕС в двойных стандартах из-за санкций против России «за удары по Киеву»

Захарова: ЕС не вводит санкции против Киева за удары по Старобельску и ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о том, что Евросоюз впервые ввел санкции против России «за удары по Киеву». Дипломат опубликовала комментарий в своем Telegram-канале.

Она задалась вопросом, когда Брюссель перестанет руководствоваться двойными стандартами и введет в отношении Киева санкции за удар по коллежду в Старобельске, за регулярные обстрелы Запорожской АЭС, за «Аллею ангелов» в Донецке, за «многолетние обстрелы школ, детских садов и больниц», за пытки пленных, за уничтожение журналистов, за подрыв «Северного потока» и т.д.

«Нет никаких сомнений, что и «За обстрел Тегерана» Евросоюз обязательно введет санкции, не так ли?» — написала Захарова.

17 июля Евросоюз ввел новые санкции против России, впервые применив новый формат с формулировкой «за удары по Киеву» — под ограничения попали пять граждан России и промышленная группа «АБС Электро». В Брюсселе заявили, что рестрикции связаны с ударами по Киеву 1 и 5 июля. Группу «АБС Электро» обвинили в производстве электронных компонентов, которые используются в российских ударных беспилотниках.

Ограничения предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов на территории объединения.

Ранее в Кремле рассказали о реакции на планы США по новым санкциям против России.