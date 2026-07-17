Евросоюз впервые ввел против России санкции «за удары по Киеву»

Евросоюз впервые применил новый формат санкций с формулировкой «за удары по Киеву» — под ограничения попали пять граждан России и промышленная группа «АБС Электро». Об этом сообщил Совет ЕС.

В Брюсселе заявили, что санкции связаны с ударами по Киеву 1 и 5 июля. Группу «АБС Электро» обвинили в производстве электронных компонентов, которые используются в российских ударных беспилотниках.

Рестрикции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов на территории объединения.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Греция выступила против принятия 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, так как ограничения предусматривают запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны и затрагивают интересы судоходной компании Dynagas, принадлежащей греческому предпринимателю Георгию Прокопиу.

Ранее в Кремле рассказали о реакции на планы США по новым санкциям против России.