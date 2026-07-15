Косиняк-Камыш выдвинул три требования к Украине по Волынской резне

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сформулировал три требования к Украине по вопросам Волынской резни. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы польского оборонного ведомства, украинская сторона должна признать правду о произошедшем, а также хранить память о жертвах Волынской резни.

«И извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем», — сказал он.

В прошлом году бывший президент Польши Анджей Дуда заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков. По словам Дуды, Зеленский говорил, что в школе его не учили этой теме.

Несмотря на осведомленность, в конце мая этого года президент Украины присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины название «имени Героев УПА» (организация запрещена в России). Среди преступлений, совершенных Украинской повстанческой армией (УПА) в годы Великой Отечественной войны, была и Волынская резня. По разным оценкам, жертвами тех событий стали от 50 до 60 тысяч поляков. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера высшей государственной награды — ордена Белого орла. Депутаты Европарламента также осудили решение Зеленского.

Ранее на Украине заявили, что Зеленского «подставили» в скандале с «героями УПА».