Киев выражает беспокойство по поводу того, что процесс мирного разрешения конфликта с Ираном может отвлечь западные страны от их поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встреч с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, пишет РИА Новости.

«Украинский режим переживает, что вот эта ситуация отвлекает внимание от поддержки, которую этот режим хочет во всевозрастающих масштабах получать со стороны Запада», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, ситуация также затрагивает и Соединенные Штаты, которые Европа пытается убедить оказать «однозначную поддержку» киевскому режиму.

До этого эксперт-американист Константин Блохин заявил, что эскалация напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана отразится на поддержке Украины. По его оценке, из-за необходимости реагировать на конфликт с Ираном администрация Белого дома вынуждена будет отодвинуть украинскую повестку на второй план.

Ранее Лавров рассказал, как должен завершиться конфликт вокруг Ирана.