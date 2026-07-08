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Политика

Политолог объяснил, как связаны новые удары по Ирану и Украина

Политолог Блохин: Украине стоит забыть про военную помощь от США
U.S. Air Force

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Tsargrad.tv связал новый виток обострения между США и Ираном с Украиной. По его мнению, главе Белого дома Дональду Трампу теперь точно не до Киева.

«Как бы там [украинский лидер Владимир] Зеленский на саммите ни выкручивался, Трампу сейчас точно не до Украины. Поэтому и про переговоры, я думаю, можно забыть по Украине, и как раз, следовательно, Украине можно забыть про возможную помощь от США. Потому что сейчас все будет опять завязано снова на Иране», — сказал эксперт.

Что касается временного меморандума о взаимопонимании, который был заключен между Тегераном и Вашингтоном в июне, он был нужен Соединенным Штатам, чтобы выиграть время и довооружиться, допустил Блохин.

Эскалация конфликта между Вашингтоном и Тегераном началась после того, как Иран 6 июля выпустил противокорабельные крылатые ракеты и беспилотники по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе. Иранское государственное телевидение заявило, что один из танкеров подвергся ударам после того, как проигнорировал предупреждения. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что судно под флагом Саудовской Аравии было повреждено в районе Ормузского пролива недалеко от побережья Омана.

7 июля министерство финансов США объявило об отзыве лицензии, которая позволяла Ирану осуществлять операции с нефтью на мировом рынке.

Позднее американские военные нанесли массированные авиаудары по территории Исламской Республики. Как сообщили в Центральном командовании ВС США, поражено более 80 целей.

Ранее в России предрекли новую войну между США и Ираном.

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