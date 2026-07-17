Рютте заявил, что НАТО не собирается ни на кого нападать

Генсек Рютте: НАТО никогда ни на кого не нападает

Североатлантический альянс не собирается ни на кого нападать. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству DPA.

«Мы — оборонительный альянс. Это означает, что мы никогда ни на кого не нападем», — сказал он.

Так он прокомментировал планы Германии закупить у США крылатые ракеты Tomahawk. Рютте отметил, что потенциальная сделка является «частью совместного сдерживания».

По его словам, появление у ФРГ американских ракет поможет Берлину усилить сдерживание России, но не приведет к повышению уровня эскалации.

9 июля Spiegel писал со ссылкой на правительственные источники, что в августе США планируют выдать разрешение на закупку Германией крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhoon. Количество крылатых ракет и пусковых установок, которые в итоге приобретет Берлин, не раскрывается. Сделка оценивается в несколько миллиардов евро, учитывая, что стоимость одной ракеты превышает миллион евро.

Также газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Германия просит США разрешить производить на своей территории американское оружие, включая ракеты Tomahawk и PAC-3 для зенитных ракетных комплексах Patriot.

Ранее Рютте сравнил милитаризацию НАТО с футболом.