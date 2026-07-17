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Политика

В России призвали Европу не полагаться на помощь НАТО в случае конфликта

Пушков: НАТО может не прикрыть Европу в случае конфликта с Россией
Pavel Kashaev/Global Look Press

Европейские страны, заявляющие о готовности воевать с Россией, должны подумать, помогут ли им НАТО в случае конфликта. Об этом заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, вся смелость стран Европы оттого, что они считают себя прикрытыми США и Североатлантическим альянсом, «но гарантий этого нет». Сенатор предположил, что у европейцев «мозгов не хватает», чтобы об этом подумать.

Пушков также добавил, что девять стран Северной и Восточной Европы в настоящее время «бьют себя в грудь и кричат», что готовы идти в бой против России, но в случае конфликта тут же побегут «скулить и требовать» от Соединенных Штатов защиты.

Сенатор отметил, что это те страны, которые потребовали перестать финансировать Международный олимпийский комитет (МОК) из-за его решения по российским спортсменам, «составляют ядро наиболее враждебных России стран ЕС».

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Ранее МОК отказался менять позицию по России после письма из Европы.

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