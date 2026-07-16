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МОК отказался менять позицию по России после письма из Европы

Reuters: МОК не будет менять позицию по России после письма европейских стран
Pavlo Gonchar/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует менять свою позицию по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) из-за письма европейских стран о возможном прекращении финансирования организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МОК.

Собеседник агентства заявил, что комитет должен учитывать нелегкие реалии и последствия геополитической обстановки, а также не забывать о своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, «которая вселяет надежду в мир».

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. 12 октября 2023 года Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен МОК. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

14 июля девять стран Европы обратились к Еврокомиссии с призывом лишить МОК и спортивные федерации, допустившие россиян до соревнований, финансирования ЕС.

Ранее сообщалось, что ФИФА может снять бан с российских команд на фоне решения МОК.

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