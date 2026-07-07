Стали известны подробности о решении МОК по возвращению России

МОК не возражает против проведения международных турниров на территории России

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает проведение международных турниров на территории России. Информация об этом опубликована в пресс-релизе организации.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. Таким образом, организация больше не возражает против проведения международных стартов в России, однако оставляет это на усмотрение международных федераций.

Сам МОК не намерен организовывать мероприятия под эгидой организации на территории России.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее МОК отложил решение о флаге и гимне России на Олимпиадах.