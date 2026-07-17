Эксперт раскрыл, выгодны ли России перестановки в правительстве Украины

Перестановки в правительстве Украины выгодны России, поскольку приводят к сбоям в системе госаппарата. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Михаи Онуфриенко

«Любая подобная масштабная замена неизбежно вызывает торможение системы. То есть всегда, когда идет массовая смена чиновников, новые должны войти в курс дела, они начинают менять, трясти аппарат, ставить своих людей, убирать не своих людей. В результате идут неизбежные сбои», — отметил аналитик.

Более того, большая часть украинских политиков стремятся не усилить страну, а обворовать ее, и новые люди в кабинете министров — не исключение, добавил он.

16 июля Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, которого обвиняют в связях с коррупционером Тимуром Миндичем. Вместе со сменой премьера был назначен новый кабмин. Особое недовольство вызвала отставка министра обороны Михаила Федорова — украинцы вышли на улицы в знак протеста, а западные СМИ осуждали недальновидные действия Зеленского. Почему именно Корецкий стал новым премьером и чем еще может обернуться отставка Федорова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назначили нового главу «Нафтогаза».