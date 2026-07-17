Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Политика

Германия примет участие в «ядерных учениях» Франции

Мерц подтвердил планы Германии по участию в ядерных учениях Франции
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в социальной сети X информацию о планах его страны принять участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию.

По его словам, это случится уже в 2026 году.

Мерц также заявил о расширении взаимодействия между ФРГ и Францией в оборонной сфере. По его словам, таким образом Берлин и Париж прилагают усилия по «укреплению потенциала сдерживания» на европейском континенте.

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах Парижа перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которая включает совместные учения со странами — партнерами и размещение элементов стратегических сил республики на их территории. Политик также анонсировал планы по расширению ядерного арсенала Франции.

Комментируя заявление Макрона, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что планы Франции поделиться своим «ядерным зонтиком» с союзниками не укрепят ничью безопасность.

Ранее Норвегия решила защититься от России французским «ядерным зонтиком».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!