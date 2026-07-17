Германия примет участие в «ядерных учениях» Франции

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в социальной сети X информацию о планах его страны принять участие в организуемых Францией учениях по ядерному сдерживанию.

По его словам, это случится уже в 2026 году.

Мерц также заявил о расширении взаимодействия между ФРГ и Францией в оборонной сфере. По его словам, таким образом Берлин и Париж прилагают усилия по «укреплению потенциала сдерживания» на европейском континенте.

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах Парижа перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которая включает совместные учения со странами — партнерами и размещение элементов стратегических сил республики на их территории. Политик также анонсировал планы по расширению ядерного арсенала Франции.

Комментируя заявление Макрона, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что планы Франции поделиться своим «ядерным зонтиком» с союзниками не укрепят ничью безопасность.

Ранее Норвегия решила защититься от России французским «ядерным зонтиком».