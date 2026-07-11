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Армия

Польша начала переговоры о переходе под «ядерный зонтик» Франции

МИД Польши: Париж и Варшава начали консультации по проекту «ядерного зонтика»
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители Польши и Франции провели в Париже первые переговоры в рамках инициативы французского президента Эммануэля Макрона по созданию европейского «ядерного зонтика». Об этом сообщило польское Министерство иностранных дел в социальной сети X.

«В соответствии с предложением президента Франции о начале стратегического диалога с европейскими партнерами по концепции «продвинутого сдерживания», Польша и Франция 10 июля 2026 года провели первые консультации руководящей группы по вопросам ядерного сотрудничества в Париже», — говорится в сообщении ведомства.

В Варшаве не раскрыли подробностей обсуждений, отметив лишь, что «стороны сосредоточились на актуальных вопросах безопасности в Европе».

Макрон заявил о намерении Франции перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которая включает совместные учения с партнерами и размещение элементов стратегических сил Франции на территории других европейских стран. Президент также анонсировал планы по увеличению ядерного арсенала страны, при этом Париж больше не намерен раскрывать точное количество боеголовок.

До этого норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что Франция защитит Норвегию своим «ядерным зонтиком».

Ранее Лавров высказался о «ядерном зонтике» Франции.

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