Глава правительства Норвегии заявил, что страну защитит ядерное оружие Франции

Франция защитит Норвегию своим ядерным зонтиком, заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. Об этом сообщает информационное агентство NTB.

По словам главы правительства, Норвегия идет на такой шаг из-за ситуации с безопасностью в Европе, в частности из-за масштабного ядерного перевооружения России и боевых действий на Украине.

Стёре пояснил, что в мирное время французское ядерное оружие не будет размещаться на норвежской территории.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Норвегия присоединилась к «передовому ядерному сдерживанию». Об этом сообщает газета Le Monde.

30 апреля посол Российской Федерации в Париже Алексей Мешков заявил, что план Франции нарастить ядерное оружие срывает перспективы переговоров по стратегической стабильности и разоружению.

Ранее Россия заявила, что примет меры в ответ на возможное наращивание Францией ядерного арсенала.

 
