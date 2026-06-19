Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров раскритиковал «ядерный зонтик» Франции

Лавров: планы Парижа поделиться «ядерным зонтиком» не укрепят ничью безопасность
Сергей Гунеев/РИА Новости

Планы Франции поделиться своим «ядерным зонтиком» с союзниками не укрепят ничью безопасность. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».

«Глубокое беспокойство вызывают намерения Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО», — подчеркнул министр.

Лавров считает, что под лозунгом «стратегической автономии» в Европе «происходит серьезное укрепление силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере».

До этого норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Франция защитит Норвегию своим «ядерным зонтиком». В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что скандинавская страна присоединилась к «передовому ядерному сдерживанию».

В апреле посол Российской Федерации в Париже Алексей Мешков сказал, что план Франции нарастить ядерное оружие срывает перспективы переговоров по стратегической стабильности и разоружению.

Ранее в МИД России отвергли идею о мире без ядерного оружия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!