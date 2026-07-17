В Госдуме назвали информационной игрой слова МИД Украины о встрече Путина и Зеленского

Заявление и.о. главы МИД Украины Андрея Сибиги о готовности украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции является информационной игрой Киева и Запада. На самом деле ни о какой готовности речи не идет. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Господин Зеленский занимается политическими играми, рассчитанными на выстраивание определенных пиар-кампаний. Вся его деятельность на разных этапах (и коммерческая, и политическая) была связана с необходимостью формировать свой имидж, свой образ. Его задача состоит в том, чтобы объяснять для своей аудитории, для своих граждан, для своих избирателей, что поддержка Зеленского — это абсолютно правильно, оправдано, что Зеленский не является источником войны, конфронтации, что все эти проблемы исходят из Москвы, из Кремля, что он готов садиться и договариваться», — сказал парламентарий.

Впоследствии в европейских и американских средствах массовой информации будет «препарироваться» заявление МИД Украины о готовности Зеленского встретиться с Путиным. Будет сконфигурирован дополнительный информационный повод, который позволит западным СМИ и западным политикам говорить о том, что украиснкий лидер «максимально гибок», отметил Новиков.

Таким образом Запад «выстраивает свою собственную политическую, информационную игру», подытожил он.

Накануне Сибига на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил о том, что Украина готова к встрече Зеленского и Путина в Турции.

Ранее Лантратова провела разговор с украинским омбудсменом.