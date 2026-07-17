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Политика

Лантратова провела разговор с украинским омбудсменом

Лантратова обсудила с украинским омбудсменом Лубинцом гуманитарные вопросы
Алексей Смагин/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова провела разговор по видеосвязи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Его темой стали гуманитарные вопросы, сообщила Лантратова в ходе своего выступления на Всероссийской конференции «Служение отечеству как призвание молодежи», передает РИА Новости.

Она рассказала,, что у них с Лубунцом выстроена «очень серьезная, хорошая конструктивная коммуникация».

«Мы регулярно с ним коммуницируем, общаемся. Сегодня мы по видеосвязи с ним с утра это (гуманитарные вопросы — «Газета.Ru») проговаривали», — сказала Лантратова.

В июне Россия и Украина провели три успешных обмена пленными, в результате которых домой вернулись 550 российских военных. 26 июня стороны конфликта при посредничестве ОАЭ обменялись военнопленными по формуле «160 на 160». Бойцов ВС РФ привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье.

Ранее Лантратова раскрыла детали предстоящего обмена пленными с Украиной.

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