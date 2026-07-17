Лавров рассказал о движении к раскрытию потенциала Московской декларации

Лавров: Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала отношений

Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в начале переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает РИА Новости.

«Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года», — сказал Лавров.

16 июля в МИД РФ сообщили, что рассматривают визит Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений с Россией. В Баку придают большое значение отношениям с Москвой, которые развиваются «с положительной динамикой», добавил он.

Ранее в Кремле высказались о словах Алиева про Украину.