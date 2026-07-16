В МИД России прокомментировали предстоящий визит главы МИД Азербайджана

Россия рассматривает предстоящий визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в контексте продолжения диалога между странами. Об этом заявил российский МИД.

Официальный визит Байрамова в Москву состоится 16-17 июля. Предусмотрена его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

«Рассматриваем предстоящий визит Д.А.Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в комментарии ведомства к предстоящему визиту министра.

В МИД назвали Баку важным партнером Москвы на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения между странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства, добавили в министерстве.

13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений с Россией.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв Алиева к украинцам «не соглашаться на оккупацию».