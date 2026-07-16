Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД России прокомментировали предстоящий визит главы МИД Азербайджана

МИД: РФ рассматривает визит главы азербайджанского МИД как продолжение диалога
Владимир Федороенко/РИА Новости

Россия рассматривает предстоящий визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в контексте продолжения диалога между странами. Об этом заявил российский МИД.

Официальный визит Байрамова в Москву состоится 16-17 июля. Предусмотрена его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.

«Рассматриваем предстоящий визит Д.А.Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в комментарии ведомства к предстоящему визиту министра.

В МИД назвали Баку важным партнером Москвы на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения между странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства, добавили в министерстве.

13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о нормализации отношений с Россией.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв Алиева к украинцам «не соглашаться на оккупацию».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!