Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Более 60 сенаторов США поддержали новый пакет санкций против России

Axios: более 60 сенаторов США поддержали законопроект о санкциях против России
Joshua Roberts/Reuters

Инициатива Республиканской и Демократической партий о принятии нового пакета санкций против России, предложенного сенатором Линдси Грэмом, получила поддержку 61 американского законодателя. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

Отмечается, что среди соавторов законопроекта 39 сенаторов — республиканцы, 22 — демократы.

Уточняется, что поддержка законопроекта со стороны такого количества законодателей позволяет преодолеть процедуру блокирования рассмотрения инициативы в сенате. Однако документ еще должен пройти через палату представителей.

По данным портала, в обновленном документе предлагается применять 100%-ные вторичные пошлины к странам, которые продолжают сотрудничать с Россией в энергетической сфере, например по отношению к Индии и Китаю.

До этого сообщалось, что предложенный Грэмом законопроект предусматривает введение 500%-ных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Он предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Ранее в Совфеде посчитали абсурдом разговоры в США о принятии законопроекта Грэма.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Окупится ли перевод машины с бензина на газ в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!