Более 60 сенаторов США поддержали новый пакет санкций против России

Axios: более 60 сенаторов США поддержали законопроект о санкциях против России

Инициатива Республиканской и Демократической партий о принятии нового пакета санкций против России, предложенного сенатором Линдси Грэмом, получила поддержку 61 американского законодателя. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

Отмечается, что среди соавторов законопроекта 39 сенаторов — республиканцы, 22 — демократы.

Уточняется, что поддержка законопроекта со стороны такого количества законодателей позволяет преодолеть процедуру блокирования рассмотрения инициативы в сенате. Однако документ еще должен пройти через палату представителей.

По данным портала, в обновленном документе предлагается применять 100%-ные вторичные пошлины к странам, которые продолжают сотрудничать с Россией в энергетической сфере, например по отношению к Индии и Китаю.

До этого сообщалось, что предложенный Грэмом законопроект предусматривает введение 500%-ных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Он предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Ранее в Совфеде посчитали абсурдом разговоры в США о принятии законопроекта Грэма.