В Кремле прокомментировали заявление Трампа об угрозе выборам со стороны РФ

Россия отвергает обвинения американского президента Дональда Трампа во вмешательстве в избирательные процессы в США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Песков отметил, что в США было проведено расследование, во время которого было установлено, что никакого влияния на выборы с российской стороны не было.

«Различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияние на выборы Соединенных Штатов. Вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого, и это было, были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских... Вот все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния в целом, поскольку мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова американского лидера.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в ее.

До этого Трамп во время телеобращения к американцам заявил, что противники США, в том числе Россия, Китай, Иран и КНДР, имеют возможности влиять на избирательную систему страны.

Ранее Трамп назвал США «страной третьего мира» из-за системы выборов.