Трамп назвал США «страной третьего мира» из-за системы выборов

Американский президент Дональд Трамп назвал США «страной третьего мира» с выборами. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на конференции американских консервативных политических кругов.

«В Калифорнии тянут недели и недели (с подсчетом голосов). И вы знаете, чем они занимаются. Они мошенничают. Мы — страна третьего мира с выборами», — подчеркнул республиканский политик.

Кроме этого, он призвал однопартийцев в Сенате Конгресса США как можно быстрее добиться принятия законопроекта, разрешающего голосовать на выборах только после предъявления документа, подтверждающего наличие американского гражданства.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизберут всех 435 членов Палаты представителей на два года и 33 сенатора на шесть лет.

До этого более 60% американцев осудили президента США Дональда Трампа за его слова о ненужности промежуточных выборов. Только 14% респондентов положительно оценили заявление главы Белого дома, при этом 64% не одобрили его, а 22% не определились.

Ранее Трамп заявил о «чертовщине» в умах американцев.