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Политика

Лантратова раскрыла детали предстоящего обмена пленными с Украиной

Лантратова: новый список для обмена пленными включает военных и гражданских
Евгений Биятов/РИА Новости

Новый список для обмена пленными между Россией и Украиной включает как военных, так и гражданских лиц. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает ТАСС.

«Сейчас мы готовим следующий список на обмен, следующий список отдельно по военнопленным, отдельно по гражданским», — сказала омбудсмен во время рабочей поездки в Екатеринбург.

По ее словам, у нее выстроена коммуникация с украинской стороной. Лантратова выразила надежду, что обмен состоится в ближайшее время.

Уполномоченный по правам человека в РФ уточнила, что в мае-июне были возвращены 550 российских военнослужащих, в том числе семь из Свердловской области.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что обмены пленными фактически являются единственным вопросом, по которому России и Украине удается договариваться на данный момент. Парламентарий добавил, что менять пленных необходимо в любых пропорциях, поскольку жизнь и судьба каждого российского солдата важна.

Ранее Лантратова рассказала о переговорах по возвращению российских военных из «теневого плена».

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