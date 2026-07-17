Политолог объяснил суть конфликта вокруг отправленного в отставку Федорова

Отправленный в отставку экс-министр обороны Украины Михаил Федоров был фаворитом Запада, на которого делалась серьёзная ставка как с точки зрения модернизации вооружённых сил, так и политического будущего. В том числе планировалось сделать из него возможную легальную замену украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на следующих выборах, заявил политический обозреватель, историк, журналист Владимир Скачко.

«[Фёдоров –] технически грамотный человек и мог попытаться как-то модернизировать армию, придать ей новый технический импульс. В этом случае речь идёт об огромных финансовых средствах. Была надежда на то, что Михаил Фёдоров пустит западную помощь правильно. На модернизацию, а не на разворовывание», — объяснил политолог в беседе с Общественной Службой Новостей, добавив, что это нарушило привычные для Киева схемы и привело к конфликтам с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Кроме того, по мнению Скачко, на Фёдорова делались серьёзные политические ставки, так как западные силы хотели создать возможную замену Зеленскому и при удобных условиях выдвинуть его на следующих президентских выборах. Поэтому происходящие кадровые перестановки, вызвавшие скандалы, в первую очередь нужно рассматривать как удар именно по Фёдорову, убеждён эксперт.

«Сейчас на Украине пытаются каким-то образом разыграть картонный «Майдан», но вряд ли из этого получится что-то конкретное», — заключил Скачко.

Напомним, на Украине проходят акции протеста против отставки Михаила Фёдорова, о которой стало известно накануне. Украинские СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. Сам Фёдоров уже признал, что хотел провести «кардинальные кадровые решения», включающие смену главкома и начальника Генштаба. Он считает, что в его отставке виноват Сырский, который «решил расколоть страну». Фёдоров также надеется, что Зеленский передумает его увольнять, «так как он слышит народ». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

На Западе ранее назвали неразумным решение Зеленского об отставке Фёдорова.