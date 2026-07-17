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Политика

В Польше запретили однополые союзы

Президент Польши Навроцкий заблокировал закон, разрешающий однополые союзы
Brian Snyder/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписывать законопроект о «статусе ближайшего лица», согласно которому в стране могли быть узаконены однополые браки. Видеообращение с политиком опубликовано в социальной сети X.

Навроцкий пояснил, что этот закон, а также закон, который содержит вводные положения, создают новый формализованный институт в семейном праве с широким спектром прав, близких к правам супругов. По словам президента, таким образом открывается правовой путь к другой форме «супружества» и без полного списка обязанностей, которые предусматривает заключение брака.

Навроцкий подчеркнул, что он, как гарант конституции, не может одобрить решения, которые привели бы к утрате особого статуса брака, описанного в статье 18 конституции Польши как союз мужчины и женщины и находящегося под защитой и заботой государства.

Тем временем на Украине окончательно признали первый в стране брак между двумя мужчинами.

Ранее папа Римский запретил полигамные отношения.

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