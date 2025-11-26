На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Папа Римский запретил полигамные отношения

Папа Лев XIV запретил католикам полигамные и полиаморные отношения
true
true
true
close
Claudia Greco/Reuters

Папа Лев XIV одобрил новый регламент Римской курии, в котором к католикам обратились с призывом стремиться к моногамным бракам, заключаемым на всю жизнь, и отказаться от полигамных и полиаморных связей. Документ опубликован на сайте Ватикана.

Ватикан выразил неодобрение практике многоженства в Африке, в том числе среди членов католической церкви. В указе подчеркивается, что брак рассматривается как пожизненное обязательство между мужчиной и женщиной, заключаемое один раз.

«Каждый подлинный брак — это единство, состоящее из двух личностей, которое требует настолько близких и всеобъемлющих отношений, что их невозможно разделить с другими», – говорится в тексте документа.

Вопрос соблюдения церковных догматов о многоженстве являлся предметом обсуждения на саммитах в Ватикане в 2023 и 2024 годах под руководством папы Франциска, с участием кардиналов и епископов из различных стран. Наибольшие разногласия вызвала ситуация с католиками в Африке, где многие продолжают следовать давним культурным традициям, предполагающим возможность вступления в несколько браков.

Также было затронуто распространение полиаморных отношений в ряде западных государств.

Ранее папа Римский принял в Ватикане Монику Белуччи и Эмира Кустурицу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами