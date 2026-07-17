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Политика

Новый посол Гладков вручил верительные грамоты президенту Абхазии

Посол России Гладков вручил верительные грамоты президенту Абхазии Гунбе
МИД РФ

Назначенный послом России в Абхазии Вячеслав Гладков вручил президенту республики Бадре Гунбе верительные грамоты. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что торжественное мероприятие прошло в администрации президента Абхазии. После вручения верительных грамот прозвучали государственные гимны Абхазии и Российской Федерации. На церемонии вручения верительных грамот также присутствовали вице-президент республики Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба и премьер-министр Владимир Делба.

В конце июня президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. Другим указом от обязанностей посла освобожден Михаил Шургалин.

Об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова стало известно 13 мая. Он возглавлял регион с 2020 года после ухода Евгения Савченко. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине.

Ранее новый посол России в Турции Вершинин вручил копии верительных грамот.

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