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Политика

Захарова заявила о «цирке на колесах» во время переговоров с Украиной в Стамбуле

Захарова назвала цирком на колесах поведение Украины на переговорах в Стамбуле
Григорий Сысоев/РИА Новости

Украина устроила «цирк на колесах» вокруг переговоров с Россией, которые состоялись в прошлом году в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.

Прямые переговоры между Россией и Украиной возобновились при дипломатическом содействии третьих стран в мае 2025 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. Основным результатом встреч стали договоренности о крупнейшем обмене военнопленными. Встречи стали первыми прямыми контактами сторон с 2022 года.

Захарова напомнила, что тогда в Турцию была направлена российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

«Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова», — сказала дипломат.

По ее словам, украинская сторона была недовольна составом и уровнем делегации РФ, а украинский президент Владимир Зеленский постоянно «публично изгалялся на этот счет».

Несмотря на это, переговоры состоялись с «достижением результатов», добавила она.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам, но пока не видит предпосылок для их скорого возобновления.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обсуждает с Западом возобновление переговоров по Украине.

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